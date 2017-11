Der Krieg in Syrien eska­liert auf jeder Ebene: Wer mischt mit, wie wird des­in­for­miert, wie geht es wei­ter mit Syrien? Nach dem ers­ten folgt nun der zwei­te und abschlie­ßen­de Teil des Berichts zur Tagung der „Gesellschaft für Internationale Friedenspolitik e. V.“ (GIF) am 22. und 23. Oktober:

Kevork Almassian

Der 1987 gebo­re­ne Kevork Almassian stammt selbst aus der umkämpf­ten Metropole Aleppo. Seine Eltern besa­ßen dort ein Ladengeschäft, das den Bomben der „Rebellen“ zum Opfer fiel. Er stammt aus einer christlich-armenischen Familie, die seit Generationen in Syrien lebt. Nach einem Studium der Internationalen Beziehungen an der University of Kalamoon (Syrien) wech­sel­te er zu einem Vertiefungsstudiengang in den Libanon. Nach sei­nem Abschluß in „Middle Eastern Politics“ ging er nach Deutschland, wo er als Analyst und Projektkoordinator arbei­tet, zudem ist er Nahost-Experte für das von Manuel Ochsenreiter gelei­te­te „German Center for Eurasian Studies“. Sein Vortragsthema „Die geo­po­li­ti­schen Gründe hin­ter dem neo-osmanischen Projekt der Türkei in Syrien“ ergab sich gewis­ser­ma­ßen durch den Zwang der Verhältnisse.

In Nord-Aleppo, also der länd­lich gepräg­ten Gegend im Norden der Großstadt, rücken der­zeit tür­ki­sche Soldaten mit syri­schen Islamisten gegen kur­di­sche Separatisten und den Islamischen Staat vor, wäh­rend in Süd-Aleppo und in der Stadt Aleppo selbst die syri­sche Armee gegen – ehe­dem eben­falls von der Türkei gespon­ser­te – Dschihadisten kämpft. Die kom­pli­zier­te Situation beson­ders in Nord-Aleppo konn­te von Almassian anschau­lich erklärt wer­den. Den Türken geht es dabei vor allem um die Verhinderung einer zusam­men­hän­gen­den Kurdenregion, weni­ger um einen tota­len Sieg über den IS, mit dem man bis vor kur­zem Ölgeschäfte abwi­ckel­te. Es kam so zur bizar­ren Situation, daß syri­sches Öl, das auf­grund der Sanktionen gegen Damaskus nicht direkt impor­tiert wer­den darf, vom IS in die Türkei gelang­te und von dort an west­li­che Staaten wei­ter­ver­kauft wur­de. Sanktionen gegen Syrien also, die dem Terrorismus direkt zugu­te kom­men.

Almassian ging prä­zi­se auf die ein­zel­nen Interessen der Türkei ein. Er unter­schied die stra­te­gi­schen Vorgehensweisen der Soft und Hard pene­tra­ti­on, stell­te tür­ki­sche Bündnispartner vor und ana­ly­sier­te die Bedeutung der Handelsmetropole für impe­ria­le Ambitionen Ankaras. Als iro­ni­sche Begleitmusik zum Vortrag mel­de­te die ara­bi­sche Nachrichtenseite Al-Masdar, daß Erdogan just an eben­die­sem 23. Oktober ver­kün­de­te, Aleppo (und Mossul) ste­he dem tür­ki­schen Volk zu. Die Millionenstadt Aleppo sei indes einst­wei­len nicht in tür­ki­scher Reichweite. Denn Rußland als Schutzmacht Syriens wer­de nicht zulas­sen, daß die Türkei ihre „Euphrat-Schutzschild“-Kampagne, die sich gegen Kurdenmilizen und den IS rich­tet, auf syri­sche Regierungsgebiete aus­wei­te. Dennoch blei­be die Situation mehr als ange­spannt, da inner­halb weni­ger Kilometer die Herrschaftsgebiete des IS, Türkei-finanzierter Dschihadisten, syri­scher Armee und kur­di­scher Separatisten anein­an­der gren­zen. Die Fronten blei­ben vola­til, Änderungen sind täg­lich zu erwar­ten.

Maram Susli

Nach Almassian sprach mit Maram Susli (Damaskus/Sydney) eine jun­ge Frau, die in eini­gen west­li­chen Medien als ulti­ma­ti­ves Feindbild fun­giert, wenn es um den syri­schen Krieg geht. Sie wird wahl­wei­se als „Assad-Fangirl“ oder gar als „Antisemitin“ dif­fa­miert. Der Grund für die­sen Haß auf die Journalistin, deren Spitzname „Partisangirl“ lau­tet, liegt dar­in begrün­det, daß die Expertin meh­re­rer ara­bi­scher Fernsehsender kein Blatt vor den Mund nimmt und nicht sel­ten pole­misch und harsch auf west­li­che oder israe­li­sche Expansionspolitik reagiert. Zur „Migrationskrise aus syri­scher Sicht“ war sie gela­den, und es war denn auch eine syri­sche Sicht, kei­ne „assa­dis­ti­sche“. Denn ganz unpas­send zum Label als „Assad-Propagandistin“ hat­te Suslis (sun­ni­ti­sche) Familie nach der Machtübernahme der Baath-Regierung das Land ver­las­sen: Die Familie galt auf­grund ihres Landbesitzes als „bour­geois“ und unzu­ver­läs­sig. Das hin­dert Maram Susli frei­lich nicht, einen dezi­dier­ten Standpunkt bezüg­lich der Legitimität der „Rebellion“ ein­zu­neh­men.

Ihr Einstieg reg­te zum Nachdenken an: „Aus syri­scher Perspektive begann die Flüchtlingskrise, als Europäer ille­gal nach Syrien ein­reis­ten« und Terrorstrukturen unter­stütz­ten. Angesichts Tausender euro­päi­scher Islamisten unter­schied­li­cher Couleur, die seit 2011 nach Syrien sicker­ten und all­mäh­lich wie­der zurück nach Europa strö­men, ist es in der Tat her­vor­he­bens­wert, daß der Terror zuerst aus Europas Problemstadtteilen nach Syrien wan­der­te, bevor er nun den Westen heim­sucht. Das wer­de, so Susli, nicht zuletzt von euro­päi­schen Rechtspopulisten ver­ges­sen. Sie zitier­te eine UKIP-Verlautbarung, wonach „die“ Syrer nach einem „guten Leben in Europa“ stre­ben wür­den. Nein, mein­te Susli, die meis­ten Syrer hat­ten bereits ein gutes Leben, bevor west­li­che und Golf-Staaten das Land mit Krieg über­zo­gen. Sie wies in die­sem Zuge eben­falls dar­auf hin, daß nach unter­schied­li­chen Schätzungen rund 80 Prozent der Flüchtlinge in Europa gar nicht aus Syrien stam­men, son­dern u. a. aus dem Sudan, Afghanistan, Pakistan oder Libyen.

Susli griff die These bel­li­zis­ti­scher Westmedien auf, die pro­pa­gier­ten, man müs­se „Assad weg­bom­ben“, um die Flüchtlingskrise zu lösen. Ihre Frage in Richtung von BILD und Co.: Wenn das Gros der syri­schen Flüchtlinge in die von Assad gehal­te­nen Gebiete flüch­te­te (sie­ben Millionen), um sich in Sicherheit vor unter­schied­li­chen Terrormilizen isla­mis­ti­scher und dschi­ha­dis­ti­scher Färbung zu brin­gen: Wie löse man die Flüchtlingskrise, indem man nun die­se Schutzbastion (die sich von Damaskus über Tartous bis Latakia streckt) bom­bar­die­re? Wie hel­fe man den sie­ben Millionen Flüchtlingen, wenn man sie erneut mit Krieg heim­su­che?

Die Referentin, die in weni­gen Tagen auch in Linz spre­chen wird, hob zudem die Rolle Syriens vor 2011 her­vor. Millionen Palästinenser und Irakis wur­den auf­ge­nom­men und gänz­lich inte­griert in den Arbeitsmarkt, in das Bildungs- und auch Gesundheitssystem, erhiel­ten aller­dings kei­ne syri­sche Staatsbürgerschaft. Da Identität zum Wesenskern eines jeden Menschen zäh­le und die natio­nal­kul­tu­rel­le Identität ein wesent­li­cher Baustein der Persönlichkeit sei, war und ist es der Standpunkt des syri­schen Staates, daß die Menschen, die nach Syrien flüch­te­ten, zwar gleich­be­rech­tigt leben kön­nen, aber wei­ter­hin sehen soll­ten, daß Palästina oder der Irak ihr Heimatland blei­ben, in das sie eines Tages zurück­keh­ren wür­den. Sie emp­fahl die­ses iden­ti­tä­re Verständnis von Flucht und Aufnahmebereitschaft auch Europa.

Dr. Tim Anderson

Der drit­te Referent die­ses the­ma­ti­schen Blocks war der in Sydney leh­ren­de Politikwissenschaftler Tim Anderson. Sein Vortrag ori­en­tier­te sich am jüngst ins Deutsche über­tra­ge­nen Werk Der Schmutzige Krieg gegen Syrien. Andersons Ziel ist die Offenlegung der „Desinformationskampagne der USA und der Golfmonarchien im Krieg gegen Syrien“. Entsprechend die­ser Prämisse nahm er sich ein­zel­ner „Höhepunkte“ des Syrienkrieges an. 2011, so Anderson, habe – den west­li­chen Mythen nach – ein fried­li­cher Aufstand gegen eine Despotie im süd­sy­ri­schen Daraa begon­nen, der bru­tal nie­der­ge­schla­gen wur­de, wor­auf­hin syri­sche Soldaten, die das Leid der geschun­de­nen Bevölkerung nicht mehr ertru­gen, die Seiten wech­sel­ten und die „Freie Syrische Armee“ grün­de­ten. So sei der Bürgerkrieg ins Rollen gekom­men, weil das Regime zu kei­nen Zugeständnissen bereit gewe­sen sei. Anderson beton­te: Nichts davon sei wahr. Der Aufstand in Daraa sei von Anbeginn von sun­ni­ti­schen Extremisten geführt wor­den, Vermittlungsangebote wur­den aus­ge­schla­gen, Sicherheitskräfte von Insurgenten getö­tet. Doch die Golfmedien und ihre Kollegen im Westen waren ganz im „Arabischen Frühling“ gefan­gen und ver­mit­tel­ten den Nachrichtenkonsumenten, hier sei ein wei­te­rer Sturz eines Tyrannen durch das Volk im Gange.

Der Bürgerkrieg nahm sei­nen Lauf, der Westen und die Golfstaaten heiz­ten isla­mis­ti­sche Gruppen an, die Rede von einer „huma­ni­tä­ren Intervention“ wur­de lan­ciert. Dafür muß­ten unter­schied­li­che Mythen her­hal­ten, dar­un­ter Giftgaseinsätze, Faßbombenmassaker oder die Behauptung, Assad füh­re einen Krieg gegen sein eige­nes Volk. Anderson beton­te, daß Assad – nach Umfragen aus West und Ost, nach Mitteilungen von Geheimdiensten und Spitzeln – bei der Mehrzahl der Syrer beliebt sei. Nur haben die­se Menschen kei­ne Lobby in Berlin und Washington, wäh­rend die Mär vom „Schlächter Bashar“ wider bes­se­res Wissen über alle Kanäle läuft, um die Anti-Assad-Grundstimmung der west­li­chen Bevölkerung unter Kontrolle zu hal­ten, damit wei­te­re Schritte gegen Syrien (Sanktionenverlängerung, Rußland-Schelte usw.) gebo­ten erschei­nen. Anderson griff sich eini­ge beson­ders pro­mi­nen­te Greuelmärchen über syri­sche Verbrechen her­aus und wies (wie im Buch Schritt für Schritt und quel­len­ge­sät­tigt nach­voll­zieh­bar!) nach, daß das Schema (leicht ver­ein­facht dar­ge­stellt) so ablau­fe: US-Kräfte und Islamisten behaup­ten eine schreck­li­che Tat des Regimes, der Medienblock ver­brei­tet es glo­bal, nach ein paar Wochen kommt die Wahrheit her­aus, aber nun blo­ckie­ren die Medien die Richtigstellung, wes­halb bei den Bevölkerungen das Ursprungsbild gefes­tigt blei­be. Anderson wies dem­ge­gen­über – durch­aus in Übereinstimmung mit der Referentin vom Vortag, Schwester Hatune – auf die „Genocide men­ta­li­ty“ der sunnitisch-dschihadistischen Regierungsgegner hin, und zwar von „mode­ra­ter“ FSA bis hin zum IS.

Andersons Fazit lau­tet wie folgt: Desinformation gegen Syrien ist nötig, um die „eige­ne“ (west­li­che) Legitimität in die­sem inter­na­tio­na­len Stellvertreterkonflikt zu wah­ren. Würde man jetzt die Genozidmentalität der Opposition ein­räu­men, wür­de man den Mythos der fried­li­chen Erhebung gegen einen Tyrannen fal­len las­sen müs­sen. Fällt aber die­ser Mythos, fällt der US-Plan eines Neuen Mittleren Ostens! Und für die­ses hege­mo­nia­le Projekt ist man offen­bar bereit, Hunderttausende Tote, Millionen Flüchtlinge und end­lo­se huma­ni­tä­re Katastrophen in Kauf zu neh­men.

Diskussion Almassian, Susli, Anderson

Der Einstieg in die leb­haf­te Diskussion gelang dem Moderator, Oberstleutnant a. D. Jochen Scholz, mit sei­ner Bemerkung, man dür­fe nicht ver­ges­sen, daß die Syrer schon eine Hochkultur hat­ten, als die Germanen noch vor­zi­vi­li­sa­to­risch leb­ten. Das wer­de im Westen zu oft ver­ges­sen.

Diskutiert wur­de her­nach im ein­zel­nen:

die pein­li­che Rolle ver­meint­lich lin­ker, kriegs­kri­ti­scher Medien im Einklang mit der bür­ger­li­chen Mainstreampresse

die per­so­nel­len Überschneidungen zwi­schen NGOs wie Human Rights Watch und westlich-hegemonialen poli­ti­schen Strukturen, etwa dem State Department

die Rolle des Aleppo-Ringens in die­sem Krieg (Almassian: Assad will, anders als die Islamisten, kei­ne „Apokalypse“, daher kön­ne er nicht all in gehen, da er noch Männer braucht, die das Syrien von mor­gen bau­en wer­den)

die Funktion der Al-Qaida-nahen „ NGO “ der Weißhelme, die bekann­ter­ma­ßen von den USA und Großbritannien finan­ziert wur­den

“ der Weißhelme, die bekann­ter­ma­ßen von den und Großbritannien finan­ziert wur­den die Position Israels: Susli ver­wies in ihrer Antwort auf einen Fragesteller, daß Israel mit sei­ner isla­mis­ten­freund­li­chen Politik in Syrien Verschiedenes errei­chen möch­te: dau­er­haf­te Sicherung der syri­schen (aber israe­lisch besetz­ten) Golanhöhen, Balkanisierung Syriens, Unterstützung kur­di­scher Separatisten, dau­er­haf­te Schwächung der Achse Beirut-Damaskus-Teheran

die Bedeutung der Sanktionen gegen das syri­sche Volk (Anderson: ein­zi­ge posi­ti­ve Ausnahme im Westen ist Tschechien)

die Rolle der Moslembruderschaft in der Türkei, in Syrien, in Ägypten

die Heuchelei des Westens, wonach US-Angriffe auf Zivilisten stän­dig als bedau­er­li­che, feh­ler­haf­te „Einzelfälle“ rela­ti­viert wer­den, wäh­rend syrisch-russische Bombardements pau­schal als Verbrechen dar­ge­stellt wer­den, selbst wenn sie sich nach­weis­lich gegen Terroristenstrukturen rich­ten.

Nachmittags refe­rier­ten u. a. noch Dr. Salem El-Hamid und William Engdahl. El-Hamid, der kein gutes Haar an der destruk­ti­ven Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ließ, ver­öf­fent­licht in die­sen Tagen sei­ne deutsch-syrische Lebensgeschichte, wäh­rend Engdahl zuvor die Heartland-Theorie sowie die Geschichte der US-Hegemonie und ihr zuar­bei­ten­der Denkfabriken wie­der­gab. Er hob zudem die Rolle der Öl-Konzerne her­vor, die eng ver­schränkt mit der US-Politik agie­ren wür­den. Aufschlußreich waren auch sei­ne Ausführungen zum Projekt Neue Seidenstraße und der Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Man darf gespannt sein, was Rußland, China und wei­te­re Staaten auf dem Weg zu einer neu­en mul­ti­po­la­ren Weltordnung leis­ten wer­den. Die USA sieht Engdahl jeden­falls am Anfang vom Ende: „Amerika ist ein Hegemon im Untergang.“

Die Gesellschaft für Internationale Friedenspolitik berei­tet eine DVD der Veranstaltung vor.

2017 soll ein wei­te­rer Kongreß statt­fin­den, der sich am Niveau der dies­jäh­ri­gen Tagung zu ori­en­tie­ren hat.

Über den Autor

Benedikt Kaiser, Jahrgang 1987, stu­dier­te in Chemnitz Politikwissenschaft mit euro­pa­spe­zi­fi­scher Ausrichtung (M. A.). Sein Forschungsschwerpunkt gilt den Faschismus- und Totalitarismus-Studien sowie der poli­ti­schen und öko­no­mi­schen Lage in der Levante; uni­ver­si­tär beschäf­tig­te er sich u. a. mit der Geschichte der Zeitschrift Criticón, deren Lauf die Sezession in gewis­sem Sinne fort­setzt.

Kaiser unter­stützt die redak­tio­nel­le Arbeit der Sezession, publi­ziert regel­mä­ßig in der öster­rei­chi­schen Quartalsschrift Neue Ordnung und arbei­tet als Verlagslektor.