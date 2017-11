Vortrag von Friederike Beck, der Vorsitzenden der Gesellschaft für Internationale Friedenspolitik, auf dem Kongress „Krieg in Europa“ am 18.10.2015.

„Die Einflussnahme trans­at­lan­ti­scher Elitenetzwerke und US-amerikanischer sowie euro­päi­scher Nichtregierungsorganisationen in der Ukraine und ihre Verantwortung für die Tragödie der Ukraine“

***

Der kana­di­sche Soziologe James Petras schrieb in einem Essay vom 1.2.2011 in „Networks of Empire and Realignments of World Power“ – zu Deutsch: „Netzwerke von Imperien und Neuausrichtung von Weltmacht“:

Imperiale Staaten bil­den Netzwerke, wel­che wirt­schaft­li­che, mili­tä­ri­sche und poli­ti­sche Aktivitäten zu einem kohä­ren­ten, sich gegen­sei­tig ver­stär­ken­den System ver­bin­den.

‚Empire-Building‘ ist der Prozess der Penetration eines Landes oder einer Region. Die Geschichte hat gezeigt, dass die gerings­ten Kosten bei der Aufrechterhaltung von lang­fris­ti­ger, umfas­send ange­leg­ter impe­ria­ler Herrschaft (,Imperial Domination‘) durch die Förderung von loka­len Kollaborateuren ent­ste­hen, egal ob in der Form von poli­ti­schen, wirt­schaft­li­chen und/oder mili­tä­ri­schen Führern, wel­che von den Klientel-Regimes aus ope­rie­ren. Die Ausbildung kol­la­bo­rie­ren­der Herrscher oder Klassen ent­steht aus diver­sen kurz- und lang­fris­ti­gen poli­ti­schen Maßnahmen, ange­fan­gen bei direk­ten, mili­tä­ri­schen, den Wahlkampf betref­fen­den und außer­par­la­men­ta­ri­schen Aktivitäten bis hin zu mittel- bis lang­fris­ti­gen Rekrutierungen, Training und Ausrichtung von viel­ver­spre­chen­den, jun­gen Führern über Propaganda und Erziehungsprogramme, kulturell-finanzielle Anreize, Versprechen von poli­ti­scher und wirt­schaft­li­cher Unterstützung bei der Übernahme poli­ti­scher Ämter und über erheb­li­che ver­deck­te finan­zi­el­le Unterstützung.

***

Unwiderruflich sei der Beitritt Deutschlands zu den Gemeinschaften der euro­päi­schen und nord­at­lan­ti­schen Demokratien und der gemein­sa­men Werte, zur NATO und zur Europäischen Gemeinschaft, die Westbindung erset­ze jedes Bestreben nach einem durch die Geschichte wider­leg­ten, gefähr­li­chen eige­nen „Sonderweg“.

Dies ist auf eine Kurzformel gebracht das Credo aller deut­schen Regierungen seit Ende des 2. Weltkriegs. Seither sind unse­re poli­ti­schen, wirt­schaft­li­chen und sons­ti­gen Eliten trans­at­lan­tisch geprägt. Eliten mit einem ande­ren „Pedigree“, die sich z. B. mehr an einer Politik wie sie Bismarck betrieb ori­en­tie­ren und Deutschlands Brückenfunktion und Vermittlerrolle gestärkt sehen möch­ten, sind, in Schlüsselpositionen jeden­falls, nicht exis­tent – falls es sie irgend­wo geben soll­te, so sind sie nahe­zu macht­los.

Wenn wir nun bestimm­te Geschehnisse in Ländern anschau­en, in denen es zu sog. „far­bi­gen Revolutionen“ bzw. „Regime-Change“ kam und zum Wechsel der poli­ti­schen Umlaufbahn, wie schon zwei­mal in der Ukraine, näm­lich 2004 und 2013/14, dann mag es auf den ers­ten Blick über­ra­schen, sich mit dem aus­ein­an­der­zu­set­zen, was nach 1945 in und an Deutschland aus­pro­biert wur­de. Doch die Behandlung Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg und die damals aus­ge­tes­te­ten Methoden wur­den zu einem pro­to­typar­ti­gen Erfolgsmodell und einer Blaupause für vie­le ande­re Gegenden die­ser Welt.

Der kana­di­sche Soziologe James Petras hat in sei­nem bereits ein­gangs zitier­ten Statement auf die Bedeutung kol­la­bo­rie­ren­der Eliten in Klientelregimes für die impe­ria­le Machtausübung hin­ge­wie­sen. Vor allem die USA sahen sich nach Ende des 2. Weltkriegs vor das Problem gestellt, dass sie die alten Eliten in Deutschland nicht ohne wei­te­res über­neh­men konn­ten.

Dabei kann die schon vor Kriegsende ein­set­zen­de Elitenpolitik in ver­schie­de­ne Abschnitte auf­ge­teilt wer­den. Die dama­li­gen deut­schen Eliten wur­den zunächst unter dem Aspekt der spä­te­ren Nützlichkeit ein­ge­teilt:

Belastete Eliten, für die es kei­ne unmit­tel­ba­re Verwendung gab, wur­den in Nürnberg besei­tigt.

Belastete Eliten, deren Wissen man benö­tig­te, wur­den an den Nürnberger Prozessen vor­bei­ge­schleust und in ent­spre­chen­den Positionen instal­liert: Bekanntestes Beispiel ist der Wehrmacht-General Reinhard Gehlen, Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost ( FHO ) im deut­schen Generalstabs, der die „Organisation Gehlen“, also die Vorläuferorganisation des BND auf­bau­te, des­sen Präsident er spä­ter auch wur­de. Sein Wissen über Russland war damals gefragt.

) im deut­schen Generalstabs, der die „Organisation Gehlen“, also die Vorläuferorganisation des auf­bau­te, des­sen Präsident er spä­ter auch wur­de. Sein Wissen über Russland war damals gefragt. Oppositionelle deut­sche Eliten, die gegen Hitler ein­ge­stellt waren, wur­den neu­tra­li­siert und eben­falls dem Untergang geweiht.

Im zwei­ten Schritt ging man über zur Eliten-Neubildung mit­tels Bildungskontrolle nach Inhalt und Personal, der Schaffung neu­er Lehrstühle an den Universitäten und viel­fäl­tigs­ter trans­at­lan­ti­scher Programme. Die anfäng­li­che Umerziehung bzw. „Reeducation“ mutier­te in Deutschland mit Blick auf die neu­en welt­po­li­ti­schen Aufgaben im begin­nen­den Kalten Krieg bald zur „Reorientation“ und schließ­lich zur „Cultural Diplomacy“.

Die Elitenpolitik der USA im Nachkriegsdeutschland stellt bis heu­te die Weichen. Sie kann als eine „abschlie­ßen­de Kriegshandlung“ und Siegessicherung ver­stan­den wer­den und deut­li­cher Ausdruck der neu­en Machtverhältnisse. (vgl. Stefan Scheil: „Transatlantische Wechselwirkungen: Der Elitenwechsel in Deutschland nach 1945“)

Nach 1947 wur­de ein bis dato his­to­risch bei­spiel­lo­ses Experiment in Deutschland ange­sto­ßen: Die USA began­nen damals im Rahmen sog. Austauschprogramme, jun­ge, viel­ver­spre­chen­de Deutsche in gro­ßer Zahl über den gro­ßen Teich zu holen. Bereits 1940 hat­te die US-Regierung ein inter­na­tio­na­les „Visitor Leadership“ Programm auf­ge­legt: Hoffnungsvolle jun­ge Menschen aus aller Welt wur­den für Aufenthalte und Studien in den USA nomi­niert.

Die Austauschprogramme auch für deut­sche poten­zi­el­le „Leaders“ hat­ten zwi­schen 1945 und 1955 bereits 10.000 Deutsche über den Atlantik geschickt. 5400 von ihnen ent­spra­chen dann tat­säch­lich den Erwartungen, d. h. man konn­te sie in Schlüsselpositionen plat­zie­ren.

Damals waren bereits 25 % der Bundestagsmitglieder und 17 % der Mitglieder des Bundesrates zuvor trans­at­lan­ti­sche Stipendiaten gewe­sen. In Helmut Schmidts Kabinett 1974 waren z. B. sie­ben von 16 Ministern „Exchange-Kollegen“. Im Jahr 2011 bilan­zier­te man stolz, das inter­na­tio­na­le Besuchsprogramm der US-Regierung habe welt­weit 300 Staats- und Regierungschefs her­vor­ge­bracht und meh­re­re tau­send Personen in Ministerämtern.

Bis heu­te gro­ße Bekanntheit hat das soge­nann­te Fulbright-Stipendienprogramm der Vereinigten Staaten. Es war bereits 1946 auf­grund einer Gesetzesinitiative des 1995 ver­stor­be­nen ame­ri­ka­ni­schen Senators J. William Fulbright auf­ge­legt wor­den. Fulbright war auch Gründungsmitglied und Präsident des American Committee for a United Europe, fak­tisch eine 1948 gegrün­de­te US-Vorläufer-Organisation der EU. Bis heu­te durch­lie­fen Fulbright-Studien-Programme nicht weni­ger als 318.000 Stipendiaten welt­weit.

Die 1952 auch in Deutschland gegrün­de­te Fulbright-Kommission ent­sand­te tau­sen­de ange­hen­de deut­sche Akademiker in die USA. 1966 kam die völ­li­ge Unterwanderung der Kommission durch die CIA ans Tageslicht, was jedoch kei­ne Konsequenzen nach sich zog. 1967 zahl­te die BRD über­dies bereits 80 % die­ses trans­at­lan­ti­schen Ausbildungsprogramms selbst, ein wich­ti­ges Charakteristikum vie­ler trans­at­lan­ti­scher Unternehmungen, die bald zu einem Großteil vom deut­schen Steuerzahler selbst finan­ziert wer­den soll­ten.

Der sehr stra­te­gisch den­ken­de, macht­be­wuss­te Senator Fulbright äußer­te zu den Gründen sei­nes Stipendien-Programms: „Auf lan­ge Sicht bie­tet es in der Geschichte mehr Sicherheit, Menschen zu haben, die unse­re Gedanken ver­ste­hen, als ein wei­te­res U-Boot anzu­schaf­fen.“

Hier sagt er nichts ande­res, als dass die Fulbright Stipendien dazu da sind, aus den Stipendiaten qua­si Amerikaner zu machen, oder zumin­dest Menschen, die so den­ken wie Amerikaner und dau­er­haft in ihren „Mokassins“ her­um­lau­fen.

Auch die CIA-Unterwanderungen der Ford-Stiftung, die eben­falls Austauschprogramme aus­rich­te­te, kam 1966 ans Tageslicht, was beweist wel­che poli­ti­sche Dimension die­se Unternehmungen von Anfang an hat­ten: 1952 und 1956 tra­ten zu den bereits exis­tie­ren­den Programmen die Gründung des American Council on Germany, dem ame­ri­ka­ni­schen Rat über Deutschland mit sei­nem Kooperationspartner „Atlantik-Brücke“ sowie das Aspen-Institut. Beide Institute pfle­gen sog. Young-Leaders-Programme, wo sie sich um den poli­ti­schen Nachwuchs in Deutschland küm­mern.

Diese und ande­re sog. Transatlantische Netzwerke haben die geo­stra­te­gi­sche Funktion im Sinne der Pax Americana zur Sicherung des Einflussgebietes bei­zu­tra­gen und die­ses zu sta­bi­li­sie­ren.

Transatlantische Austauschprogramme wur­den nach dem so erfolg­rei­chen deut­schen Modell mit dem Zerfall der Sowjetunion natür­lich auch für jun­ge, hoff­nungs­fro­he Menschen aus ost­eu­ro­päi­schen Ländern und den ehe­ma­li­gen Sowjetrepubliken ein­ge­rich­tet.

Schauen wir uns aber zunächst an, wer ein International Visitor Leadership Program mit­ge­macht hat:

Grundsätzlich sei gesagt, dass die Namen, wel­che an die Öffentlichkeit drin­gen, von den Stiftungen selbst frei­ge­ge­ben wer­den. Das Gros der Namen bleibt jedoch inter­nes Wissen der jewei­li­gen Organisationen.

Es fal­len ins Auge neben den bekann­ten deut­schen Namen – Dalia Grybauskaite, die letz­tes Jahr wie­der­ge­wähl­te litaui­sche Staatspräsidentin, die sich durch eine extrem anti-russische, NATO-freundliche Haltung emp­fiehlt: 1991 öff­ne­te sie Litauen für die Märkte und wur­de mit der Ausarbeitung des Wirtschaftsprogramms ihrer Regierung beauf­tragt. Im sel­ben Jahr absol­vier­te sie ein Spezialprogramm für Regierungsmitglieder an der Georgetown University in Washington, D.C.

Oder der ehe­ma­li­ge pol­ni­sche Ministerpräsident Donald Tusk und jet­zi­ge EU-Ratspräsident.

Bei der Ukraine waren die ehe­ma­li­gen Präsidenten Leonid Kuchma und Leonid Kravchuk Kollegen im Austauschprogramm. Kravchuk ist bis heu­te aktiv bei der US-Ukraine Foundation, die mit Open World koope­riert.

Das sog. Open World Programm wur­de 1999 per Gesetz durch den US-Kongress gegrün­det. Seine Programme führt es mit­hil­fe von Regierungsbehörden und ver­schie­de­nen Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, durch.

Partnerorganisation von Open World ist z.B. die US-Ukraine Foundation, die wie­der­um mit ein­schlä­gig bekann­ten außen­po­li­ti­schen Think-Tanks wie der Brookings Institution, dem Center for Strategic & International Studies oder dem Atlantic Council zusam­men­ar­bei­tet.

Open World hat­te zunächst auf­stei­gen­de „Leaders“ aus Russland im Blick, seit 2003 kom­men sie aber auch aus den bal­ti­schen Staaten und der Ukraine sowie den ehe­ma­li­gen Sowjetrepubliken.

Das seit 1999 lau­fen­de „Open World Russian Leadership Program“ beruft sich aus­drück­lich auf das deut­sche Vorbild: Es „war inspi­riert und model­liert nach dem klei­nen aber ent­schei­den­den Teil des Marshall-Plans, der eine gro­ße Zahl deut­scher auf­stei­gen­der poli­ti­scher und gesell­schaft­li­cher Führer nach dem 2. Weltkrieg in die USA brach­te, um die Arbeitsweise von Amerikas demo­kra­ti­scher Regierung und sei­ner Marktwirtschaft zu stu­die­ren.“

Chef des Open-World-Programms sowie Vorsitzender des zuge­hö­ri­gen Open-World-Leadership-Centers mit Niederlassung in Washington D. C. und einer Zweigstelle in Moskau ist der Princeton-Professor James H. Billington. Er ist Gründer des Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Russland-Berater und Mitglied des außen­po­li­tisch ein­fluss­rei­chen Council on Foreign Relations.

Im Rechenschaftsbericht von 2008 gegen­über der US-Regierung schreibt Billington hin­sicht­lich des „Open World Austauschprogramms“ Folgendes: „Open World expan­diert und dehnt sei­nen Einfluss in Eurasien aus; das Programm wird die neue Führer-Generation in die­ser stra­te­gisch bedeut­sa­men Region mit der ame­ri­ka­ni­schen Tradition der indi­vi­du­el­len Rechte und der Rechenschaftspflicht von gewähl­ten Regierungsvertretern ver­traut machen.“

Open Worlds Zielregionen sind die ost­eu­ro­päi­schen und kau­ka­si­schen Länder der ehe­ma­li­gen Sowjetrepubliken, die Motive geo­stra­te­gi­scher Natur, wie ganz offen gesagt wird.

Billington sagt wei­ter über die Ziele der von ihm gelei­te­ten Organisation:

Seit 1999 hat Open World mehr als 17.000 Young Leaders aus Ländern Eurasiens in die USA gebracht. Durch Open World konn­ten Bürgermeister, Gesetzgeber, Richter, Behördenmitarbeiter, Pädagogen und Unternehmer aus der gan­zen ehe­ma­li­gen Sowjetunion das wah­re Amerika ken­nen­ler­nen. […] Es ermög­lich­te mehr als 17.000 der­zei­ti­gen und zukünf­ti­gen Führern aus Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgisien, Moldawien, Russland, der Ukraine, Tadschikistan und Turkmenistan in bedeut­sa­mer Weise mit Mitgliedern des US-Kongresses, des US-Kongress-Stabs und Tausenden ande­rer Amerikaner zusam­men­zu­ar­bei­ten, von denen vie­le direk­te pro­fes­sio­nel­le Gegenstücke der jewei­li­gen Delegierten sind. […] Alle Länder des Open World Programms sind für die Interessen der US-Regierung stra­te­gisch wich­tig.

Wer wird nun in das Programm auf­ge­nom­men?

Ein gro­ßer Pool pro­mi­nen­ter US-Regierungsbehörden und inter­na­tio­na­ler NGOs nomi­niert die meis­ten Kandidaten. „Die Finalisten wer­den durch ein Komitee aus­ge­sucht, dass haupt­säch­lich aus dem Stab von US-Botschaften besteht”, so Open World.

Die Finanzen wer­den (neben pri­va­ten Spenden) fast aus­schließ­lich vom US-Kongress bereit­ge­stellt; in den Jahren 2009 und 2010 erhielt Open World jeweils 8,7 bzw. 8,1 Millionen Dollar.

Derzeit ver­fügt Open World über ein Netzwerk von 23.000 Alumni und 7.600 ame­ri­ka­ni­schen Gastfamilien. Die soge­nann­ten auf­stei­gen­den Führer aus eura­si­schen Ländern wer­den wäh­rend ihres Aufenthalts von Gastfamilien in 50 US-Bundesstaaten auf­ge­nom­men und an wich­ti­ge beruf­li­che und poli­ti­sche Netzwerke in den Vereinigten Staaten ange­schlos­sen.

Länderstatistik Open World, Stand 2014:

Land Beginn Zahl Teilnehmer Armenien 2010 53 Aserbaidschan 2007 245 Ägypten 2013 anonym da zu gefähr­lich Estland 2013 3 Richter, 1 Staatsanwalt Georgien 2007 535 Kasachstan 2008 anonym Kosovo 2014 70 Kirgistan 2007 409 Litauen 2004 97 Moldawien 2007 343 Mongolei 2013 43 Richter Russland 1999 19.000, meist natio­na­le und regio­na­le Führer Serbien 2012 ? Tadschikistan 2007 Rechtsanwälte, Regierungsangestellte Türkei 2013 Richter, Staatsanwälte Turkmenistan 2008 ? Ukraine 2003 850 Höchste Richter, Journalisten, NGO-Repräsentanten Usbekistan 2003 45 Teilnehmer: Verfassungsgericht, Zentralbank, Journalisten, Regierungsangestellte

Im Folgenden möch­te ich Ihnen eini­ge bekann­te Personen aus den trans­at­lan­ti­schen Austauschprogrammen vor­stel­len:

Ein beson­ders gelun­ge­nes Beispiel der Open World-Bemühungen um NGO-Repräsentanten, ist Anna Hutsol. Sie ist die Gründerin und Sprecherin der brutal-feministischen NGO „Femen“ und ehe­ma­li­ge Open World-Stipendiatin.

Femen-Gründerin Anna Hutsol hat­te 2007 in einem Leadership-Programm eine ein­schlä­gi­ge Ausbildung und Betreuung durch­lau­fen und Femen ein Jahr spä­ter offi­zi­ell gegrün­det, nach­dem sie aus den USA in die Ukraine zurück­ge­kehrt war. Ein vor­her locke­rer Frauenbund mutier­te nun­mehr zu einer schlag­kräf­ti­gen „Soldatinnentruppe“, die dazwi­schen geht, wenn Putin in Deutschland weilt oder der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche Kiew besu­chen will.

Diese Bilder sol­len genü­gen, um zu zei­gen, wes Geistes Kind die Verbündeten von US-Netzwerken sind. Eine Wiederannäherung Russlands und der Ukraine zu ver­hin­dern, und eine Zusammenarbeit zwi­schen Deutschland und Russland zu stö­ren, ist seit lan­gem erklär­tes US-Ziel. Femen kann dabei hel­fen…

Auf dem Russland-EU-Gipfel in Brüssel im Dezember 2012 grif­fen die hys­te­ri­schen Amazonen Putin fron­tal an:

„Deal with the devil“, „Putin go home“ und „Democracy apo­ca­lyp­se“ war auf ihren Körpern zu lesen.

„Femen ruft die Führer der Europäischen Union dazu auf, sofort die poli­ti­schen, wirt­schaft­li­chen und kul­tu­rel­len Kontakte mit der Diktatur des Gazprom-Kremls abzu­bre­chen.“ Der „apo­ka­lyp­ti­sche Zwerg Putin muss aus Brüssel ver­trie­ben wer­den“.

„Femen warnt die Eurobosse , dass die Abhängigkeit von den Gazprom-Pipelines Europa den wirt­schaft­li­chen Kollaps brin­gen wird, die Abschaffung der Visa für Russen bedroht Europa mit einem kul­tu­rel­len Armageddon und poli­ti­sches Appeasement gegen­über Putin bedroht die Zollunion.“

Femen warnt die Euro-Bosse? Ehrlicher wäre wohl: „Die USA war­nen die Euro-Bosse“:

Beim Blättern in den Fotoalben von Open World fällt auf, dass sich bei den Veranstaltungen kei­nes­wegs nur Politiker aus dem 2. Glied um die hoff­nungs­fro­hen rus­si­schen oder ukrai­ni­schen Young Leaders küm­mern… Hier im Bild der berüch­tig­te stets kriegs­lüs­ter­ne repu­bli­ka­ni­sche Abgeordnete John McCain…

Open World pflegt auch ein enges Verhältnis zum sog. Euromaidan. Tatsächlich ist die Organisation viel­fäl­tig auch mit ein­schlä­gi­gen Aktivisten liiert. Ein Programm lud im März 2015 fünf ukrai­ni­sche jun­ge „Führer“ nach Washington ein.

Zitat: „Einige der bes­ten und klügs­ten Young Leaders der Ukraine waren unter den Tausenden, die auf die Straße gin­gen, um die­ses Jahr zu pro­tes­tie­ren.“

5 Delegierte, 3 davon arbei­ten im ukrai­ni­schen Parlament, ver­brach­ten eini­ge Zeit im „Open World Leadership Center“.

Über die Open World-Stipendiaten Oleksandra Sabetska und Illya Tykhonov heißt es: „Beide […] nah­men an den Maidan-Protesten teil und brach­ten Protestlern Essen, war­me Kleidung, Medizin und ande­ren Nachschub“.

In die­sen und ande­ren Berichten von Open World und ähn­li­chen Organisationen hat es die extre­me Gewalt, die Neonazis und die Bewaffnung von Protestlern z. B. mit Eisenketten, Giftspray und Chlorkugeln, um das Augenlicht der Polizisten zu zer­stö­ren, auf dem Maidan ein­fach nicht gege­ben. Es wird abso­lut tot­ge­schwie­gen.

Open World-Alumna Sabetskas Einschätzung des Maidan lau­tet: „Es war also ob Putin sei­ne Muskeln ange­spannt hät­te, um die Russen davon abzu­hal­ten, selbst einen Protest im Maidan-Stil in Moskau los­zu­tre­ten.“ – Kommentar über­flüs­sig!

Sabteska und Tychonow hof­fen, dass das Open World-Programm dabei hel­fen kann, ein bes­se­res Land auf­zu­bau­en und gleich­zei­tig den Amerikanern hel­fen kann, die Situation in der Ukraine zu ver­ste­hen. Es ist zu befürch­ten, dass kei­ner der nai­ven Wünsche in Erfüllung gehen wird…

Die Nähe von Open World zum Geschehen des Maidan lässt sich viel­fach nach­wei­sen: Im August 2014 emp­fängt die ukrai­ni­sche Botschaft in Washington Absolventen des Open World-Programms, die mit Maidan-Aktivisten arbei­te­ten und sich für die Opfer der sog. „anti­ter­ro­ris­ti­schen Operationen“ ein­setz­ten. In den Rechenschaftsberichten von Open World liest man immer wie­der über die Zielgruppen der Programme, z. B.: Vorstandsmitglieder, hohe Angestellte und wich­ti­ge Volontäre von NGOs, Repräsentanten von neu­en Medien, Regierungsmitglieder und Abgeordnete, die mit NGO-Mitgliedern und NGO-Gemeinschaften zusam­men­ar­bei­ten, um die­se noch mehr zusam­men­zu­schwei­ßen. Dass Open World hier ver­sucht, Netzwerke zu knüp­fen, die in sei­nem Sinne arbei­ten, ist offen­sicht­lich.

Eine wei­te­re Zielgruppe sind Anwälte, unab­hän­gi­ge Rechtsexperten, Rechtsprofessoren und juris­ti­sche Aktivisten. Open World sagt dazu: „In den letz­ten Monaten ist eine neue Art von Anwälten auf­ge­kom­men, die die Rechte der Aktivisten ver­tei­digt und in die Maidan-Bewegung invol­viert ist.“

Open World ist nicht das ein­zi­ge Institut, das sich um Maidan-Aktivisten und ein­schlä­gi­ge NGOs bemüht. George Soros und sein welt­wei­tes Netz der Open Society Foundations sind in Osteuropa, den Ländern der ehe­ma­li­gen Sowjetunion und beson­ders auch in der Ukraine mit von der Partie. Seine Institute för­dern eben­falls eine betont anti­rus­si­sche Haltung unter ukrai­ni­schen Aktivsten.

Soros ist einer der ältes­ten Förderer des „Regime Change“. Bereits seit 1989, also noch 2 Jahre vor dem Fall der UdSSR grün­de­te er die Ukrainian International Renaissance Foundation, die mehr als 100 Mio. Dollar an ukrai­ni­sche NGOs spen­de­te.

Soros hat in den Jahren seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein fast unüber­schau­ba­res Einflussimperium aus Open Society Instituten und deren Ablegern begrün­det. Darüber hin­aus bezahlt er einen eben­so unüber­schau­ba­ren Stab an Mitarbeitern, die sich auf vie­len Ebenen in die inter­nen Angelegenheiten von Staaten ein­mi­schen.

Soros hat ein Privatvermögen von ca. 24,2 Milliarden Dollar und steht dem Quantum Fund vor, der auf den Niederländischen Antillen regis­triert ist. In die­sem Fond legen Teile der super­rei­chen Weltelite ihr Geld an.

Ebenfalls im April 2014 lädt Soros 5 Ukrainer nach Washington, dar­un­ter eine der Koordinatorinnen von Euromaidan-SOS, Alexandra Delemenchuk, eine anti­rus­si­sche Aktivistin.

Soros misch­te jedoch nicht nur bei den NGOs auf dem Maidan mit, son­dern auch auf höchs­ter Regierungsebene in der Ukraine: Im Sommer die­ses Jahres dran­gen drei „gele­ak­te“ Schreiben von George Soros an den ukrai­ni­schen Präsidenten Petro Poroschenko an die Öffentlichkeit: Darin unter­brei­tet er einen „Strategieplan“, des­sen „ers­te Priorität die Wiedergewinnung der Kontrolle über die Finanzmärkte“ sein müs­se. Dafür bot Soros an, den US-Finanzminister Jacob Jack Lew wegen einer SWAP-Übereinkunft anzu­ru­fen.

Auf Soros Veranlassung war sogar der ehe­ma­li­ge chi­le­ni­sche Finanzminister Andrés Velasco in die Ukraine gereist, um eine ver­läss­li­che Einschätzung der Lage zu lie­fern. Das Ergebnis war offen­sicht­lich besorg­nis­er­re­gend, wes­we­gen Soros eine dau­er­haf­te finan­zi­el­le Unterstützung der Ukraine durch die EU for­dert. Außerdem for­dert Soros umfang­rei­che Militärhilfen für Kiew („res­to­re the fighting capa­ci­ty“), um die Kampfkraft der Ukraine wie­der­her­zu­stel­len.

Eines der fol­gen­schwers­ten Unternehmen des Multimilliardärs ist ver­mut­lich das Anfang März 2014 mit­hil­fe von Soros‘ International Renaissance Foundation gegrün­de­te und finan­zier­te Ukraine Crisis Media Center. Dies ist eine pro­fes­sio­nell gemach­te Werbekampagne zusam­men mit der ukrai­ni­schen Putschregierung und einer ukrai­ni­schen Tochtergesellschaft von Weber Shandwick, einer welt­weit füh­ren­den PR-Firma.

Das Ukraine Crisis Media Center soll laut eige­nen Angaben „rus­si­sche Propaganda“ in einem offen­sicht­li­chen Informationskrieg bekämp­fen. Die Wochenzeitung Der Freitag nahm sich als ein­zi­ge in der deut­schen Presselandschaft in meh­re­ren Artikeln dem pro­ble­ma­ti­schen Thema an: Das Media Center hält täg­li­che „press-briefings“ ab, bei denen sich oft hun­der­te aus­län­di­scher Journalisten ein­fin­den.

„Es ist sehr beein­dru­ckend. Das Center hat sich als sehr nütz­lich für uns erwie­sen“: sagt z. B. Andreas Weise vom ZDF gegen­über PRweekUS: So bie­te das Soros-finanzierte Media Center einen „leich­ten Zugriff“ auf „key news­ma­ker“. (http://​www​.prweek​.com/​a​r​t​i​c​l​e​/​1​2​8​4​9​2​8​/​i​n​s​i​d​e​-​f​l​e​d​g​l​i​n​g​-​u​k​r​a​i​n​e​-​c​o​m​m​s​-​o​p​e​r​a​t​ion)

Über die Qualität sol­cher­ma­ßen auf den Weg gebrach­ter „Nachrichten“ kann man nur schwer­mü­tig wer­den und dass wir beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen sol­che „News“ auch noch auf deut­schen Bildschirmen zu sehen bekom­men.

Ziel des Media Centers ist es, u.a. mit­hil­fe ein­drucks­vol­ler sog. Infografiken fol­gen­de Aussagen in der inter­na­tio­na­len Presse zu ver­an­kern:

„ Die Ukraine ist Opfer einer ‚rus­si­schen Aggression‘,

Die Ukraine ist Opfer einer ‚rus­si­schen Aggression‘, die ukrai­ni­sche Übergangsregierung ist legi­tim,

die Behauptung einer rechts­ra­di­ka­len Gefahr ist Teil der rus­si­schen Propaganda,

der Verdacht, die Erschießungen von Polizisten und Demonstranten des Maidan sei­en im Auftrag der jet­zi­gen Regierungskoalition gesche­hen, ist Teil der rus­si­schen Propaganda“,

(so die Einschätzung der Zeitung Der Freitag am 7.4.2014 in dem Artikel „ZDF-Skandal. Berichte im Auftrag Kiews?“).

„Kritiker der Übergangsregierung dür­fen sich weder auf den täg­li­chen Pressekonferenzen noch in ande­ren vom Media Center ver­mit­tel­ten Interviews äußern.“

„Es ist nicht aus­zu­schlie­ßen, dass ein Großteil des vom ZDF zur Ukraine-Krise ver­wen­de­ten Pressematerials (Übersetzungen, Interviews, Bild-und Videomaterial) vom UCMC ver­mit­telt wird […] So erklärt sich auch das, was wei­te Teile der deut­schen Bevölkerung seit Wochen mit zuneh­men­der Sorge beob­ach­ten: eine ein­sei­ti­ge, emo­tio­na­li­sie­ren­de Berichterstattung, die auch vor Falschmeldungen nicht zurück­schreckt.“ (a. a. O., Der Freitag.)

Hauptsitz des Ukraine Crisis Media Center ist übri­gens das Kiewer Hotel „Ukraine“, in dem die meis­ten aus­län­di­schen Journalisten unter­ge­bracht sind (CNN, BBC, Deutsche Welle, ARD, ZDF, RTL, N24 usw.) Es ist das­sel­be Kiewer Hotel „Ukraine“ von dem aus „unbe­kann­te“ Scharfschützen wahl­los in die Menge schos­sen.

Der Chef der rechts­ra­di­ka­len SWOBODA-Parteil Oleh Tjahnibok und wei­te­re sei­ner Parteigenossen sowie der Rechte Sektor hat­ten im Ukraine Crisis Media Center eine Plattform, die sie oft und ger­ne nut­zen.

Der wegen Währungsspekulationen vor­be­straf­te George Soros ist auch für die grü­ne Heinrich Böll-Stiftung ein kom­pe­ten­ter Gesprächspartner: „European Union and cri­sis to the East“ hieß eine Diskussionsveranstaltung am 20. März 2014 in Berlin.

European Union and cri­sis to the East

George Soros, Rebecca Harms (Europaparlament/Grüne), Joschka Fischer, Ralf Flücks, Vorstand Heinrich Böll-Stiftung in Berlin, 20.3.2014

„Wenn grü­ne Blätter ver­wel­ken, wer­den sie braun“ (Leserkommentar)

Eines der bekann­tes­ten und unge­nier­tes­ten Produkte ame­ri­ka­ni­scher Elitenbildung in der Ukraine ist deren Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk (seit 2/2014 im Amt). Seit 2007 unter­hält er sei­ne Open Ukraine Foundation.

Unter den Partnern der Jazenjuk-Stiftung sind:

Jazenjuk ist der Prototyp einer völ­lig scham­frei­en Marionette, der sich von NATO und US-Außenministerium bezah­len lässt. Auf Veranstaltungen mit der ehe­ma­li­gen US-Außenministerin Madeleine Albright und der hier bereits zitier­ten Victoria Nuland tritt er für den sog. NATO Membership Action Plan auf – ein hoch­ge­fähr­li­ches Unternehmen! Dieses NATO-Programm soll Beitrittsaspiranten „maß­ge­schnei­der­ten Rat, Hilfe und prak­ti­sche Unterstützung“ gewähr­leis­ten.

Dabei wird die Ukraine bereits wie ein NATO-Bündnispartner behan­delt, auf­ge­rüs­tet und ent­spre­chen­de bünd­nis­ar­ti­ge Verpflichtungen her­bei­kon­stru­iert. Darüberhinaus erhält die Ukraine die Rolle eines Züngleins an der Waage, die ihr nicht zukommt – schon gar nicht unter den gegen­wär­ti­gen poli­ti­schen Voraussetzungen.

Liest man die Rechenschaftsberichte der Jazenjuks Foundation so spen­de­ten 2014 fol­gen­de Personen bzw. Institutionen:

Spender 2009:

Spender 2011:

Die Medienlandschaft der Ukraine erscheint nahe­zu voll­stän­dig von außen bestimmt. Schauen wir uns nun noch die Verhältnisse in den Fernsehsendern etwas genau­er an und jeder möge anschlie­ßend für sich selbst ent­schie­den, ob man noch von „unab­hän­gi­gen Medien“ in der Ukraine spre­chen kann:

1+1, seit 2010 mehr­heit­lich im Besitz des Oligarchen Ihor Kolomojskyj ist, der eine anti­rus­si­sche Privatarmee unter­hält. Er gehört zu den Sendern mit dem höchs­ten Marktanteil in der Ukraine und kann von 95 Prozent der ukrai­ni­schen Bevölkerung emp­fan­gen wer­den.

Kanal 5, im Privatbesitz von Petro Poroschenko, dem der­zei­ti­gen Präsident der Ukraine

Espreso TV , eigens für die posi­ti­ve Berichterstattung über den Euromaidan gegrün­de­ter Sender, aus­ge­strahlt über Astra, Satellitenbetreiber-Holding: SES S.A., Sitz in Luxemburg. Präsident der SES S.A. ist Dr. Karim Michel Sabbagh. Er ist „Senior Partner“ und Global Practice Leader for Communications Media & Technology bei Booz & Company, einem 1914 in Chicago gegrün­de­ten Thinktank, der bis 2008 auch die US-Regierung beriet. Heute im welt­wei­ten Beratungsgeschäft unter­wegs.

, eigens für die posi­ti­ve Berichterstattung über den Euromaidan gegrün­de­ter Sender, aus­ge­strahlt über Astra, Satellitenbetreiber-Holding: S.A., Sitz in Luxemburg. Präsident der S.A. ist Dr. Karim Michel Sabbagh. Er ist „Senior Partner“ und Global Practice Leader for Communications Media & Technology bei Booz & Company, einem 1914 in Chicago gegrün­de­ten Thinktank, der bis 2008 auch die US-Regierung beriet. Heute im welt­wei­ten Beratungsgeschäft unter­wegs. hromadske​.tv, Internet-Fernsehsender, seit 22. November 2013 in Betrieb, stieg im Zuge des Euromaidan zu den popu­lärs­ten Nachrichtenquellen des Landes auf. „Laut dem eige­nen Finanzbericht des Senders stamm­ten Ende 2013 rund 60 % sei­ner finan­zi­el­len Mittel von den Botschaften der Vereinigten Staaten und der Niederlande in Kiew sowie der International Renaissance Foundation von George Soros“ (Wikipedia).

Nazionalna Telekompanija Ukrajiny ( NTU ), die staat­li­che Fernsehanstalt der Ukraine. Äußerst anti­rus­sisch: Am Abend des 18. März 2014 drang eine Gruppe von Parlamentsabgeordneten und Unterstützern der Partei Allukrainische Vereinigung „Swoboda“ (radikal-nationalistisch, neo-nazistisch) unter Führung von Ihor Miroschnytschenko (stell­ver­tre­ten­der Vorsitzender des „Ukrainischen Komitees für Meinungsfreiheit“) in das Kiewer Büro des Chefs des Fernsehsenders ein und zwan­gen ihn mit Schlägen, eine Kündigungserklärung zu unter­schrei­ben. Sie war­fen ihm vor, er sei unge­eig­net, weil er rus­si­sche Propaganda unter­stüt­ze. Der Sender hat­te Ausschnitte von einem Auftritt des rus­si­schen Präsidenten Wladimir Putin gezeigt, in dem die­ser das Ergebnis der Volksabstimmung für einen Anschluss der Republik Krim an Russland begrüß­te (Wikipedia). Der der­zei­ti­ge Intendant ist der Abchase Zurab Alasania vom Ukraine Crisis Media Center, und das hat­ten wir ja gera­de ken­nen gelernt.

), die staat­li­che Fernsehanstalt der Ukraine. Äußerst anti­rus­sisch: Am Abend des 18. März 2014 drang eine Gruppe von Parlamentsabgeordneten und Unterstützern der Partei Allukrainische Vereinigung „Swoboda“ (radikal-nationalistisch, neo-nazistisch) unter Führung von Ihor Miroschnytschenko (stell­ver­tre­ten­der Vorsitzender des „Ukrainischen Komitees für Meinungsfreiheit“) in das Kiewer Büro des Chefs des Fernsehsenders ein und zwan­gen ihn mit Schlägen, eine Kündigungserklärung zu unter­schrei­ben. Sie war­fen ihm vor, er sei unge­eig­net, weil er rus­si­sche Propaganda unter­stüt­ze. Der Sender hat­te Ausschnitte von einem Auftritt des rus­si­schen Präsidenten Wladimir Putin gezeigt, in dem die­ser das Ergebnis der Volksabstimmung für einen Anschluss der Republik Krim an Russland begrüß­te (Wikipedia). Der der­zei­ti­ge Intendant ist der Abchase Zurab Alasania vom Ukraine Crisis Media Center, und das hat­ten wir ja gera­de ken­nen gelernt. STB Sender, Inhaber: StarLightMedia Group (50%), schwe­di­sche Modern Times Group. StarLightMedia Group-Geschäftsführerin ist die extrem rei­che Olena Pinchuk, Tochter des ehe­ma­li­gen ukrai­ni­schen Präsidenten Leonid Kuchma, ver­hei­ra­tet mit dem ukrai­ni­schen Oligarchen Victor Pinchuk, geschätz­tes Vermögen über 3 Milliarden Dollar.

Victor Pinchuk ist u. a. im Beratergremium der Brookings Institution, einem neo­kon­ser­va­ti­ven Thinktank. Pinchuk grün­de­te phil­an­thro­pi­sche Projekte auch mit George Soros. 2004 grün­de­te der Oligarch und Stahlproduzent und Besitzer der Interpipe Corporation die Strategie-Gruppe Yalta European Strategy (YES) – die sich für den Beitritt der Ukraine zur EU ein­setzt.

Zum Lebensstil des Ehepaars Pinchuk:

Olena Pinchuk kauf­te laut Presseberichten 2008 eine Villa in London für 80 Millionen Pfund, ihr Mann gab über 6 Millionen Dollar für sei­nen 50. Geburtstag aus. Das Ehepaar gehört zur super­rei­chen Weltelite.

Scheptytsky war eine schil­lern­de Persönlichkeit und Metropolit der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche. Dass hier nach ihm benann­te Preise ver­lie­hen wer­den, muss zumin­dest ver­wun­dern, wenn man weiß, dass er in der Zeit des 2. Weltkriegs einer­seits Juden schütz­te, ande­rer­seits aber auch die Aufstellung einer ukrai­ni­schen Waffen-SS-Division gegen Russland befür­wor­te­te.

Victor Pinchuk sei­ner­seits grün­de­te eine unüber­schau­ba­re Zahl von Elitenetzwerken und Initiativen

Wenn man nun das bis­her Gesagte wir­ken lässt und zu einem Gesamtbild ver­sucht zusam­men­zu­set­zen, so schwankt man zwi­schen Entsetzen und Ekel.

Die Ukraine erscheint als ein Tummelplatz poli­ti­scher und wirt­schaft­li­cher Interessen einer trans­at­lan­ti­schen Elite, wo jun­ge, enga­gier­te Menschen, von der Ukraine in die USA ver­bracht wer­den, um sie dort an ent­spre­chen­de Netzwerke anzu­bin­den.

Das Schicksal der Ukraine, so scheint es, liegt momen­tan in der Hand von super­rei­chen Oligarchen, Börsenspekulanten, der NATO, dem Pentagon und hei­mi­schen Marionetten – eine fata­le und unap­pe­tit­li­che Mischung.

Die Zukunftschancen der Demokratie und der Zivilgesellschaft erschei­nen trü­be, da die Grundvoraussetzung einer funk­tio­nie­ren­den Demokratie – das Funktionieren der 4. Macht – näm­lich der publi­ka­ti­ven Gewalt – vor­aus­setzt, wovon man in der Ukraine, wie wir gese­hen haben, nicht mehr aus­ge­hen kann.

Am trau­rigs­ten stimmt jedoch, wie in der Ukraine von den augen­blick­lich Mächtigen im Auftrag einer ande­ren Macht Hass aus­ge­sät wird, Hass gegen ein Nachbarvolk mit dem man eine lan­ge Geschichte teilt.

Man mag kei­ne Zukunftsprognosen abge­ben, dar­über, ob und wann die Ukraine sich aus dem Netz von NGOs, Stiftungen und Instituten, das über sie gewor­fen wur­de, befrei­en könn­te.

Es kommt in die­sem Zusammenhang das Handeln Russlands in den Sinn, das jetzt ein Gesetz, das 2012 in Kraft trat, anwen­det, wonach NGOs, die aus dem Ausland Geld erhal­ten und sich gleich­zei­tig innen­po­li­tisch in einem Land enga­gie­ren, nun­mehr als aus­län­di­sche Agenten regis­trie­ren las­sen müs­sen.

In einem Interview, dass der Chefredakteur des WDR, Jörg Schöneborn, mit Russlands Präsident Putin im April 2013 führ­te und das eini­gen von ihnen evtl. noch in Erinnerung ist, sag­te letz­te­rer:

In der Russischen Föderation arbei­ten 654 Nichtregierungsorganisationen, die, wie sich jetzt her­aus gestellt hat, Geld aus dem Ausland erhal­ten. […] Allein in den vier Monaten, seit­dem wir ein ent­spre­chen­des Gesetz ange­nom­men haben, sind auf den Konten die­ser Organisationen aus dem Ausland […] 28,3 Milliarden Rubel ein­ge­gan­gen – das sind fast eine Milliarde Dollar. 885 Millionen Rubel gin­gen über diplo­ma­ti­sche Vertretungen. Das sind Organisationen, die innen­po­li­tisch tätig sind. Soll die Gesellschaft etwa nicht wis­sen, wer wofür Geld erhält?

Wie vie­le poli­ti­sche Organisationen unter­hält Moskau im Westen? „Wie vie­le? Was glau­ben Sie?“ – Schöneborn wuss­te es nicht. „Genau zwei“, sag­te Putin: „Eine in Paris, und eine in den USA.“ Und die­se müss­ten Fragebogen beant­wor­ten, die genau so sei­en wie jene, die Russland jetzt ein­ge­führt hät­te. Ob er die ken­ne?

Die Richtigkeit der Zahlenangaben Putins sei dahin­ge­stellt. Tatsache ist, dass NGOs sich mit aus­län­di­schem Geld, sei es nun aus George Soros Fundus, aus dem Pentagon oder von der NATO aktiv in die Innenpolitik der Zielländer ein­mi­schen und tat­säch­lich gibt es hier ein kras­ses Missverhältnis zu Lasten Russlands, der Ukraine und ande­rer euro­päi­scher Länder.

Die FAZ schätz­te schon 2005 die Anzahl gesell­schaft­lich täti­ger NGOs in Russland auf eine hal­be Million!

Die Probleme, wel­che die Ukraine mit der Einflussnahme trans­at­lan­ti­scher Elitenetzwerke und Nichtregierungsorganisationen hat, sind nur beson­ders augen­fäl­lig und gro­tesk und in ihren Auswirkungen beson­ders tra­gisch, da Europa mit Hass in der Ukraine gespal­ten wer­den soll.

In Wahrheit gibt es aber ähn­li­che Probleme mit den geschil­der­ten Organisationen in vie­len euro­päi­schen Ländern und ganz beson­ders in Deutschland. Viele Menschen wis­sen das nur noch nicht bzw. sie ken­nen die Zusammenhänge nicht. Dies zu ändern war mein Anliegen. Ich dan­ke Ihnen.

Über Friederike Beck Die Journalistin und Buchautorin (Das Guttenberg Dossier: Das Wirken Transatlantischer Netzwerke und ihre Einflussnahme auf deut­sche Eliten, 2011), war Gründungsmitglied und Vorsitzende der Gesellschaft für Internationale Friedenspolitik e. V.